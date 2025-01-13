Hakan Çalhanoğlu'ndan yıkan haber, Inter'de kriz çıktı

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İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kötü haberi duyurdular.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu baldırında rahatsızlık hissetti ve kulüp de alarma geçti.

TAHLİL YAPILACAK

Kulüpten henüz bir resmi açıklama gelmemiş olsa da ilerleyen saatlerde Hakan Çalhanoğlu'nun testlere gireceği ve durumunun kesinleşeceği kaydedildi.

INZAGHI'NİN PLANI ZORA GİRDİ

Bologna maçı öncesi normal şartlarda Barella'yı dinlendirmeyi düşünen Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin bu planı zora girdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter'de tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol atıp 2 de asist yaptı.