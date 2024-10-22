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Hakan Çalhanoğlu'ndan Milli Takım ve transfer sözleri

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#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Milli Takım
Hakan Çalhanoğlundan Milli Takım ve transfer sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 11:27

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da istedikleri sonuçları aldıklarını, bu şekilde devam ederek 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi arzuladıklarını söyledi. Milli yıldız ayrıca geleceğine ilişkin açıklama da yaptı.

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İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda farklı kültürler arasında örnek bir bağ kurması sebebiyle ödüle layık görülen Çalhanoğlu, takımı Inter'in Serie A'nın 8. haftasında Roma ile başkentte yaptığı maç için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Ödülü aldıktan sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, "Ödül benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah sizleri hep böyle güzel temsil etmeye çalışırım. Kişiliğim ve karakterimle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak amacıyla bu ödüle layık görülmüş olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

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Milli takımdan yeni döndüğü hatırlatılan ve son kampın çok güzel geçtiğini anlatan Çalhanoğlu, "Sizlerin de takip ettiği gibi kamplarımız çok güzel geçiyor. İstediğimiz sonuçları alıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum ki Dünya Kupası'na da inşallah katılırız." ifadelerini kullandı.

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Çalhanoğlu, Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de "Daha lig için şu an çok erken. Bir şey söylemek çok doğru olmaz. Daha ligin başındayız. Önümüzde çok maç var. Tabii ki hedefimiz yeniden lig şampiyonluğunu kazanmak. Onun çabasını göstereceğiz. İnşallah yine biz kazanırız." yorumunu yaptı.

Hakkında çıkan transfer söylentileri hatırlatılan ve Inter'de kalıp kalmayacağı sorunu ise Hakan Çalhanoğlu, "Evet, sözleşmem var. Devam." yanıtını verdi.

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#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Milli Takım

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