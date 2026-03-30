Hakan Çalhanoğlu'ndan milli efsanelere çağrı: 'Amerika'ya onlarla gitmek istiyorum!'

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları;

"KİM DAHA ÇOK KALBİNİ ORTAYA KOYARSA"

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim" dedi. Bu size baskı oluşturuyor mu?"

Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız.

"VEDAT KALE ÖNÜNDE VE DURAN TOPLARDA ÇOK İYİ"

Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi. Vedat Muriqi'yi tanıyorum. Como da oynayan oyuncu var.

Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Asllani var. Vedat kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan ile oynayan oyuncuları çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli.

"BASKIYI HİSSEDİYORUZ AMA MOTİVEYİZ"

Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2,5 yılda ileriye çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz.

"2002'DE OYNAMIŞ ABİLERİMLE AMERİKA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay abi, Yıldıray abi, Alpay abi, İlhan abi, Bülent abi... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur.

"KARİYER MAÇIM"

Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bize bunu hediye etmedi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben de inşallah başarırım, inşallah ülke olarak başarırız. Bunu ülke olarak hak ettik. Bu takım hak etti. İnşallah başaracağız.

"GURBETÇİLER UMARIM TÜRKİYE'Yİ SEÇER"

Almanya'da doğdum ve yetiştim. Kulüplerime teşekkür ederim, onlar sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Herkesin görüşüne saygım var ama kalbinizin sesini dinleyin. Türk gurbetçiler inşallah Türkiye'yi seçer. Benden sonra Kenan, Orkun, Can geldi. Bu güzel örnekler. 80 milyonuz ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah bu daha da gelişir ve öyle devam eder.

