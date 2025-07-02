Hakan Çalhanoğlu'ndan kafa karıştıran olay paylaşım!

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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'lı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

MARTINEZ VE MAROTTA'DAN SERT SÖZLER

İtalyan ekibinin Fluminense'ye elenmesi sonrası kaptan Lautaro Martinez ve Inter Başkanı Marotta, Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek çok sert ifadeler kullanmıştı.

Lautaro, milli futbolcu hakkında "Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan ve takım lideri olarak bunu söylemek zorundayım. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir. Biz büyük bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." ifadelerini kullanmıştı.

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Başkan Marotta ise "Lautaro takım kaptanı olarak bazı gerçekleri dile getirdi. Her zaman söylediğim bir şey var: Bir oyuncu ayrılmak istiyorsa, gitmesi en doğrusudur. Şu ana kadar bunu açıkça ifade eden olmadı ama belki de Çalhanoğlu’na göndermede bulunuyordu. Bu, sezon sonlarında yaşadığımız klasik durumlardan biri. Hakan’la konuşacağız ve Inter’in çıkarları doğrultusunda en iyi çözümü bulacağız. Lautaro’nun çağrısı kulüp tarafından da paylaşılıyor. Bu ruh bizi başarıya taşır." sözleriyle Martinez'in açıklamasını doğrulamıştı.

HAKAN'DAN KARŞILIK

Hakan Çalhanoğlu'da takım arkadaşının ve başkanının bu açıklamalarına karşılık "Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. Her görüşe saygı duyarım — özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi — çok cazip teklifler. Ama kaldım.Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum." sözlerini sarf etti.

OLAY PAYLAŞIM

Tüm bunlar yaşanırken Hakan Çalhanoğlu'nun Instagram platformundan yapmış olduğu paylaşım ise dikkat çekti. Eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafı alıntılayan milli futbolcu, arka fona 'yolcu' şarkısını ekledi.

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İşte o paylaşım;