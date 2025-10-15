Hakan Çalhanoğlu'ndan İspanya maçı yorumu: 'Her şey olabilir!'

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Türkiye'de Merih Demiral ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, galibiyetin ardından konuştu.

MERİH DEMİRAL: HAYALİNİ KURUYORUZ

"Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçükken bunun hayalini kurdum. Memleketimde bu galibiyeti almak, çok mutlu ve gururluyum. İnşallah diğer maçlarda da devam eder.

Gece hayalini kurdum. Arda ve Hakan ağabey ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. (Gülerek) Çok mutlu ve gururluyum.

Hepimizin hayali Dünya Kupası. Orada olmak istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah tüm Türk halkını mutlu ederiz."

HAKAN ÇALHANOĞLU: İSPANYA MAÇI İÇİN ÜMİTLİYİZ

"Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum.

İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu.

Merih zaten hep maçlardan önce benimle konuşur. Hem kullanan hem vuran oyuncularımız var. İki tarafta da tehlikeliyiz. Merih adına mutluyum, evinde 2 golle ayrılacak bugün. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

İspanya'ya karşı kötü oynadık ama ardından reaksiyon vermek çok önemliydi. Önemli skorlar yaptık averaj için. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz. Son maçta artık bakacağız. Futbolda her şey olabilir. Biz ümitliyiz."