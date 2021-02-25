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GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a kalpli yanıt!
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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a kalpli yanıt!

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a kalpli yanıt!
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Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma kalpli yanıt verdi.

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımıyla henüz sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray'ın paylaşımını beğenip yorum bıraktı.

Galatasaray'ın Instagram hesabı, Türk Telekom Stadyumu'nun fotoğrafını paylaşırken Hakan Çalhanoğlu, bu paylaşıma kalp emojisi gönderdi.

''İNŞALLAH BİR GÜN BULUŞACAĞIZ''

Geçmiş yıllarda Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Çalhanoğlu, geçen sene Türkiye'nin Sırbistan ile oynadığı maçın ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşmuş ve ''Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur. Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız.'' sözlerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlundan Galatasaraya kalpli yanıt

Hakan Çalhanoğlundan Galatasaraya kalpli yanıt

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