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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer itirafı: Türkiye'ye dönme fırsatım vardı | 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim

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#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray
Hakan Çalhanoğlundan transfer itirafı: Türkiyeye dönme fırsatım vardı | Kenan Yıldıza nefes aldırmayın dedim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 20:23

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu; A Milli Takım, İtalya kariyeri ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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Kariyerine İtalya Serie A devi Inter'de devam eden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu; A Milli Futbol Takımı, kariyer planlaması ve transfer tekliflerine dair açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu olmak istediğini kaydeden Hakan Çalhanoğlu, TV8.5'e yaptığı açıklamada, "Hedefim milli formayı en fazla giyen oyuncu olmak. Tugay Kerimoğlu'nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zaman rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur." şeklinde konuştu.

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"ARDA GÜLER KAZANDIĞI İÇİN MUTLU OLDUM"

Şampiyonlar Ligi'nin yeni format hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur. Fikstür yoğunluğu bizi zorluyor. Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor. Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. bir penaltı kaçırırsam bir daha gider atarım. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim." dedi.

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"KENAN YILDIZ'A NEFES ALDIRMAYIN"

Juventus'la 4-4 berabere kaldıkları maç öncesi takım arkadaşlarını uyardığını söyleyen Hakan, "Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE DÖNME FIRSATIM VARDI"

Milan'dayken Galatasaray'la transfer görüşmesi yaptığını açıklayan Çalhanoğlu, "Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Inter'le bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3, İtalya Serie A'da ise 9 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, iki kulvarda da ikişer gol kaydetti.

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#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray

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