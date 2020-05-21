MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Çalhanoğlu'ndan dikakt çeken Galatasaray beğenisi!
GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu'ndan dikakt çeken Galatasaray beğenisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikakt çeken Galatasaray beğenisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikakt çeken Galatasaray beğenisi!
Abone Olgoogle-news

Milan'ın 10 numaralı Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir Galatasaray taraftarının paylaşımını beğendi.

Zaman zaman transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Türk futbolcu, Twitter'da ''Bir de Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmıcak'' paylaşımını beğendi.

Hakan Çalhanoğlundan dikakt çeken Galatasaray beğenisi

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle