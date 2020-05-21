Hakan Çalhanoğlu'ndan dikakt çeken Galatasaray beğenisi!
Milan'ın 10 numaralı Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir Galatasaray taraftarının paylaşımını beğendi.
Zaman zaman transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Türk futbolcu, Twitter'da ''Bir de Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmıcak'' paylaşımını beğendi.
Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle