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Hakan Çalhanoğlu'ndan Bayern Münih itirafı: 'Geçen yaz gitmememin nedeni...'

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#A Milli Takım
Hakan Çalhanoğlundan Bayern Münih itirafı: Geçen yaz gitmememin nedeni...
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 18:26

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman devi Bayern Münih hakkında çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

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Kariyerine Inter'de devam eden A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"INTER TARAFTARINA HER ZAMAN TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

İtalyan basınından Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, 'Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

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"BAYERN MUNIH'E GİTMEMEMİN SEBEBİ ONLARDI"

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten teklif aldığını ancak gitmediğini dile getiren Çalhanoğlu, Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!' şeklinde konuştu.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SAYILARI

Bu sezon Inter formasını tüm kulvarlarda 32 maçta sırtına geçiren deneyimli orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşarken, 4'de asist katkısı sağladı.

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#A Milli Takım

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