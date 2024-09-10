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Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or ve transfer sözleri

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Ballon D'or
Hakan Çalhanoğlundan Ballon dOr ve transfer sözleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 01:38

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum." dedi.

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Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda aile havasının devam ettiğini, herkesin birbirine sahip çıktığını söyledi.

"21 YIL SONRA BİR TÜRK OYUNCU BALLON D'OR'A ADAY OLDU"

Takımdaki aile havasının çok önemli olduğunu vurgulayan Hakan, "Bana gelince eleştiriler her zaman oluyor, kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman da buydu. Bunu kaç kez söyledim. O yüzden duymamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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"TEKLİF GELDİ AMA INTER'DA KALACAĞIMI SÖYLEDİM"

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter kulübüyle sözleşmesinin sürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

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"Geçen aylarda teklifler geldi ama ben Inter'de kalacağımı söyledim aynı şekilde Inter de zaten beni bırakmıyor. O yüzden dediğim gibi elimde olan bir şey değil. Ben en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Milli maça gelince 100. milli maçı oynamayı başarmak istiyorum her zaman hedefimdi. Vücudum da bunu isterse, yaparsa, futbol hayatımı sürebildiğim kadar sürdürmeye çalışacağım."

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Ballon D'or

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