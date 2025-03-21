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Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler açıklaması: 'Inter'e gelmesini isterim!'

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Arda Güler
Hakan Çalhanoğlundan Arda Güler açıklaması: Intere gelmesini isterim
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 00:11

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan galibiyetinin ardından son zamanlarda çıkan Arda Güler-Inter iddiaları hakkında konuştu.

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A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"A LİGİ'NE ÇIKTIKTAN SONRA DÜNYA KUPASI"

Uluslar A Ligi'ne çıkmak istediklerini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimiz Dünya Kupası ama daha oraya odaklanmadık. Şu andaki maçlar bizim için daha önemli. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktıktan sonra Dünya Kupası'na odaklanacağız. Şimdiki hedefimiz A Ligi'ne çıkmak." ifadelerini kullandı.

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"INTER'E GELMESİNİ İSTERİM"

Real Madrid'de forma giyen milli futbolumuz Arda Güler'in Inter ile anılmasıyla ilgili gelen soruya, "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum." yanıtını verdi.

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Arda Güler

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