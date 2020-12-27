Hakan Çalhanoğlu'ndan Acun Ilıcalı paylaşımı ve Survivor açıklaması!

Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınlayan Çalhanoğlu, "Survivor 2030" ifadelerini ve imza emojisi kullanarak espirili bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.