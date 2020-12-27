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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2020 - 22:46 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'ndan Acun Ilıcalı paylaşımı ve Survivor açıklaması!

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Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı ve 'Survivor 2030' ifadelerini kullandı.

Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınlayan Çalhanoğlu, "Survivor 2030" ifadelerini ve imza emojisi kullanarak espirili bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.

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