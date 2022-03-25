Hakan Çalhanoğlu'nda Portekiz maçı sözleri: Penaltıyı atsak devamını getirebilirdik

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Burak Yılmaz'ın sorumluluk aldığını ve kendilerinin de penaltıyı kaçırabileceğini kaydeden Hakan Çalhanoğlu: "Hoca, ikinci yarıya giderken bizi motive etti, bir güç verdi. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Onları hiç oynatmadık. Şanslarımızı bulduk. Golü attık. İyi geri döndük. Belki penaltıyı atsak devamını getirebilirdik. Burak Yılmaz Ağabey kaçırdı diye söylemiyorum, bu sorumluluğu aldı. Takımımızın kaptanı. Ben de kaçırabilirdim belki, diğer arkadaşlarımız da kaçırabilirdi. Bundan önceki maçta Letonya'ya attı ve buraya geldik. Bugün olmadı. Yeni bir sistemle oynadık, 3-4-3'le. Kendimizi iyi hissettik. Korkarak oynamadık. Portekiz'de Portekiz'e karşı oynamak kolay değil. Onlar favoriydi. Farkındaydık. İyi oynadık ama maalesef turu geçemedik." diye konuştu.

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Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Berkan Kutlu ise "Söylenecek pek bir şey yok, çok üzgünüz. Maçı çevirebilirdik. Kelimelere dökemiyorum, sadece bu takımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.