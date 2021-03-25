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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'nda flaş gelişme! Juventus talip oldu

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Milan ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'na Juventus'un da talip olduğu belirtildi.

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milan ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir takım ortaya çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre henüz kulübüyle anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu için Juventus devreye girdi.

İtalyanlar sözleşmeyi duyurdu Hakan Çalhanoğlu...
İtalyanlar sözleşmeyi duyurdu! Hakan Çalhanoğlu...

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'un, milli oyuncuya yıllık 5-6 milyon euro civarında maaş önerdiği kaydedildi.

Bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 7 gol atıp 11 asist yaptı.

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