Hakan Çalhanoğlu'na transferde PSG kancası!

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve kontratı sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nda flaş bir gelişme sona erdi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Manchester United, Juventus ve Inter'den sonra Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain de devreye girdi. Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Haberde; Milan'ın yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği Hakan'ın 5 milyon euroda ısrarcı olduğu ve şu an için görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Milan'da bu sezon 35 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

2017'DEN BERİ MILAN'DA

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti