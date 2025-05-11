Hakan Çalhanoğlu'lu Inter deplasmanda galip!

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Torino ile Inter, İtalya Serie A'nın 36. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi şampiyonluk yarışı veren Inter, 2-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Nicola Zalewski ve 49. dakikada penatıdan Kristjan Asllani attı.
Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter adına 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında hata yapmayan Inter, puanını 77'ye yükseltti. Torino ise 44 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Lazio'yu konuk edecek. Torino, Lecce ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.