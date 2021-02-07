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GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan farka koştu
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan farka koştu

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İtalya Serie A'nın 21. haftasında San Siro'da Crotone'yi ağırlayan lider Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup etti ve zirveyi bırakmadı.

Milan, Serie A'nın 21. haftasında Crotone'yi 4-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükselterek Inter'in önünde zirvede yer aldı.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri; 30 ve 64'te Zlatan Ibrahimovic ile 69 ve 70. dakikalarda Ante Rebic kaydetti.

Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk maçına çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic'in attığı 2 golde de asisti yapan isim oldu.

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