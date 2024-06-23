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Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer dönemine damga vurabilir! 70 milyon euro ve dünya devi...

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#EURO 2024#TRANSFER#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer dönemine damga vurabilir 70 milyon euro ve dünya devi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 13:46

Serie A şampiyonu Inter'de forma giyen ve A Milli Takımımız ile EURO 2024'te mücadele eden Hakan Çalhanoğlu için Bundesliga devi Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi.

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Inter ile İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda soluğu EURO 2024'te almıştı. A Milli Takımımızın kaptanlığını yapan Çalhanoğlu için dev bir transfer iddiası gündeme geldi.

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İtalya Ligi Serie A'da çıktığı 32 maçta 13 gol - 3 asist yaparak 'Yılın En İyi Orta Sahası' seçilen Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih'in devreye girdiği öne sürüldü.

BAYERN, HAKAN'I İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'i getiren Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer dönemine damga vurabilir 70 milyon euro ve dünya devi...

Haberin devamında Bayern'in Çalhanoğlu ve menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedilirken, Inter'in milli yıldız için talep ettiği bonservis de yazıldı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Stipic'in Bayern'le iki defa görüştüğü ve Inter'in bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğu belirtildi.

Öte yandan TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak, Hakan ile daha önce yaptığı bir görüşmede bu transfer ihtimalinin gözüktüğünü ve Hakan'ın da transfer haberlerini doğruladığını bildirdi.

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Daha önce Almanya'da Karlsruhe, Hamburg ve Leverkusen formaları giyen Hakan Çalhanoğlu, 2017'de Milan'a transfer olmuş ve sonrasında da 2021'de Inter kadrosuna katılmıştı. 30 yaşındaki milli futbolcumuz, 2027 yılına kadar sözleşmeli olduğu Inter'de şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda 15 gol ve 3 asistle oynamıştı.

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#EURO 2024#TRANSFER#Hakan Çalhanoğlu

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