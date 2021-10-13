'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında

Haberin Devamı

Okay Karacan, Spor Arena YouTube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümünde Milli Takımımızın Norveç ve Letonya maçlarını, 90+9'da penaltı ile gelen galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'un gözyaşlarını, Milli Takım'da eleştirilen isimleri ve bu hafta Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hadi Ben Kaçtım'ın başlıkları şu şekilde:



-Stefan Kuntz'un gözyaşları sahte değil



-Letonya'ya karşu bu kadar kopulur mu?



-Uğurcan Çakır'ın son dakika hamlesi Hırvatistan maçını andırıyor



-Serdar Dursun rahatsız edici bir golcü



-Hakan Çalhanoğlu'nun ne yaptığını bilmiyorum, potansiyelinin yüzde 35'i ile oynuyor



-Hakan Çalhanoğlu büyük hayal kırıklığı. Kuntz, Hakan'a veda edebilir



-Katar'a gidemeyiz gibi görünüyor



-Trabzonspor, Fenerbahçe'den önde ama...



-Trabzonspor - Fenerbahçe maçları Inter-Juventus derbisi gibi