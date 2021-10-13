'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında

Okay Karacan, Spor Arena YouTube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümünde Milli Takımımızın Norveç ve Letonya maçlarını, 90+9'da penaltı ile gelen galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'un gözyaşlarını, Milli Takım'da eleştirilen isimleri ve bu hafta Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.
HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hadi Ben Kaçtım'ın başlıkları şu şekilde:
-Stefan Kuntz'un gözyaşları sahte değil
-Letonya'ya karşu bu kadar kopulur mu?
-Uğurcan Çakır'ın son dakika hamlesi Hırvatistan maçını andırıyor
-Serdar Dursun rahatsız edici bir golcü
-Hakan Çalhanoğlu'nun ne yaptığını bilmiyorum, potansiyelinin yüzde 35'i ile oynuyor
-Hakan Çalhanoğlu büyük hayal kırıklığı. Kuntz, Hakan'a veda edebilir
-Katar'a gidemeyiz gibi görünüyor
-Trabzonspor, Fenerbahçe'den önde ama...
-Trabzonspor - Fenerbahçe maçları Inter-Juventus derbisi gibi
Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!
Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!