'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
Bu sıralar özellikle dikkat Virüsün yayılma hızını artırıyor...Bu sıralar özellikle dikkat! Virüsün yayılma hızını artırıyor...#Koronavirüs
Işınla beni Jeff Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün'Işınla beni Jeff!' Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün!#William Shatner
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Kadıköyde korkunç töre cinayeti Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...Kadıköy'de korkunç töre cinayeti! Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...#Cinayet
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında

#Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Okay Karacan

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında! A Milli Takımımızın Norveç ve Letonya maçları, 90+9'da gelen üç puan, Stefan Kuntz'un gözyaşları, eleştirilen isimler ve Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi... Okay Karacan haftanın öne çıkan konularını ele aldı.

Haberin Devamı

Okay Karacan, Spor Arena YouTube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümünde Milli Takımımızın Norveç ve Letonya maçlarını, 90+9'da penaltı ile gelen galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'un gözyaşlarını, Milli Takım'da eleştirilen isimleri ve bu hafta Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hadi Ben Kaçtım'ın başlıkları şu şekilde:

-Stefan Kuntz'un gözyaşları sahte değil

-Letonya'ya karşu bu kadar kopulur mu?

-Uğurcan Çakır'ın son dakika hamlesi Hırvatistan maçını andırıyor

-Serdar Dursun rahatsız edici bir golcü

-Hakan Çalhanoğlu'nun ne yaptığını bilmiyorum, potansiyelinin yüzde 35'i ile oynuyor

-Hakan Çalhanoğlu büyük hayal kırıklığı. Kuntz, Hakan'a veda edebilir

-Katar'a gidemeyiz gibi görünüyor

-Trabzonspor, Fenerbahçe'den önde ama...

-Trabzonspor - Fenerbahçe maçları Inter-Juventus derbisi gibi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Okay Karacan

BAKMADAN GEÇME!

Bülent Ersoydan Mustafa Kesere cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!