Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı'nın canlı yayınında Galatasaray detayı
Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı'nın Norveç maçı sonrası yaptığı canlı yayında sarı kırmızılı detay...
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Canlı yayında konuşan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Çok selamlar, ortamımız çok iyi. Sarı kırmızı kalpler..." deyip gülerek Hakan Çalhanoğlu'na baktı.
Hakan Çalhanoğlu ise takipçilerin attığı sarı kırmızı kalp emojileri ve Taylan'ın sözleri sonrası gülerek canlı yayını sonlandırdı.
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