Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan İtalyan futbolculara karşılama

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Bugün oynanacak özel maçta İtalya Milli Takımı ile Konya’da karşılaşacak olan A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya’dan arkadaşlarına "Hoş geldin" dedi. Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nu gezmek amacıyla dün stada gelen İtalya Milli Takım kafilesini milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral karşıladı. İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta’da ter döken Merih Demiral, İtalya’da birlikte aynı sahada yer aldıkları arkadaşlarını stat girişinde karşıladı ve arkadaşlarıyla sohbet etti.