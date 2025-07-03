Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez görüştü! Barıştılar mı?

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A Milli Futbol Takımı’mızın ve Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, takımının Dünya Kulüpler Kupası’nda maçlarında yer alamamıştı.

Inter, Kulüpler Dünya Kupası’na son 16 turunda Fluminense karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle veda etmişti. Şampiyonlar Ligi finalisti olan takımın bu kötü performansının ardından Lautaro Martinez, isim vermeden bazı takım arkadaşlarını hedef aldı ve kulüpten ayrılmaları gerektiğini ima etti.

Hakan Çalhanoğlu, pazartesi günü oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı ve turnuva boyunca hiçbir maçta forma giymedi. Martinez ise maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Mesaj net: Kalmak isteyen kalsın, kalmak istemeyen gitsin. Önemli bir forma için mücadele ediyoruz, büyük hedeflerimiz var. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan ve takım lideri olarak bunu söylemek zorundayım. Elbette önce teknik direktör konuşur ama ben de sorumluluk alıyorum. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir. Biz büyük bir takımız, zirveye döndük ve bu şekilde devam etmek istiyorum."

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BAŞKAN KONUŞTU: GİTMESİ EN DOĞRUSU

Inter Başkanı Guisseppe Marotta da Martinez’i destekler nitelikte konuştu:

"Lautaro’nun söylediklerini olumlu yorumluyorum. Takım kaptanı olarak bazı gerçekleri dile getirdi. Her zaman söylediğim bir şey var: Bir oyuncu ayrılmak istiyorsa, gitmesi en doğrusudur. Şu ana kadar bunu açıkça ifade eden olmadı ama belki de Çalhanoğlu’na göndermede bulunuyordu. Bu, sezon sonlarında yaşadığımız klasik durumlardan biri. Hakan’la konuşacağız ve Inter’in çıkarları doğrultusunda en iyi çözümü bulacağız. Lautaro’nun çağrısı kulüp tarafından da paylaşılıyor. Bu ruh bizi başarıya taşır. Hakan’ın ilgisinin azaldığını düşünmüyoruz, bugüne kadar yaptıkları için ona teşekkür etmeliyiz."

HAKAN CEVAP VERDİ

Yaşananların ardından Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Çalhanoğlu'nun ifadeleri arasında "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil." sözleri dikkat çekti.

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İşte milli yıldızın açıklamalarının tamamı:

"Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi. Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım. Teşhis: kas yırtığı.

"MAÇTAN HEMEN SONRA ARADIM"

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok. Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı. Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

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"ASLA BAHANE ARAMADIM"

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum.

"HER GÖRÜŞE SAYGIM VAR AMA..."

Her görüşe saygı duyarım – özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim. Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

"ASLA İHANET ETMEDİM"

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım.

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Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

"TARİH HATIRLAYACAK"

Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil."

KRİZ ÇÖZÜLÜYOR MU?

İtalyan medyasında yer alan habere göre Hakan ve Lautaro Martinez arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki taraf arasında buzların tam olarak erimediği ifade edilirken, kendilerine problemlerini anlatarak en azından çatışmanın bir kavgaya veya sözlü tartışmaya dönüşmeyeceği aktarıldı.

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Lautaro, maç sonrası ifade ettiğini sözlerinin arkasında olduğunu söylerken, Hakan da buna paylaşımla cevap verdiğini söyledi ve konu şimdilik kapandı.

CHIVU İZLİYOR

Inter Teknik Direktörü Chivu, ikili arasındaki yaşananları uzaktan izliyor. Camiada, ortak bir basın açıklaması yada yazılı açıklama yapılması görüşü hakim.