Hakan Çalhanoğlu transferinde sorun çıktı! Juventus devrede...

Spor Arena Dış Haber | Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transfer yarışı tüm hızıyla sürüyor. Milan ile görüşmelere uzun bir süredir devam eden Hakan Çalhanoğlu'na Juventus'un da talip olmasının ardından işler değişti...

İtalyan basınının haberine göre Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi. Milli futbolcumuzun istediği maaşta indirime gitmesi ve Milan yönetiminin de Hakan'ın istediği ücrete çıkmak istememesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.

JUVENTUS'UN İLGİSİ...

Bunun üzerine orta saha transferi yapmak isteyen Juventus devreye girdi. Juventus'un bonservis ücreti ödemeden Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği ve yıldız futbolcunun istediği maaşı da verebileceği kaydedildi.

Bu sezon başarısız bir sezon geçiren Juventus'un gelecek sezon için ya Hakan Çalhanoğlu ya da Real Madrid'den Isco'yu kadrosuna katmak istediği iddia edilirken önümüzdeki günlerde Hakan Çalhanoğlu konusunda sıcak gelişmelerin yaşanabileceği açıklandı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...