HABERLERSpor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum! Galatasaray’ın planı netleşti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 09:45

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, uzun süredir istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kapısını bir kez daha çaldı. Milano devinden yanıt gecikmedi.

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için Inter ile yeniden temasa geçti. İtalyan kulübünden bu girişime kısa sürede yanıt geldi.

INTER BIRAKMIYOR

Hakan Çalhanoğlu bir kez daha çocukluk aşkına kavuşma hayalini ertelemek zorunda. Galatasaray sezon başında transferini bitirmeye çok yaklaştığı, olmayınca devre arası için tekrar nabız yokladığı Hakan için bir türlü mutlu sona ulaşamıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, menajerler vasıtasıyla Inter’le bir görüşme daha yapsa da İtalyan kulübünün inadını kıramadı. Hakan her ne kadar Galatasaray’a yeşil ışık yakıp kulübü üzerinde baskı kursa da süreç bir türlü planlandığı gibi ilerlemiyor. Inter cephesi Hakan Çalhanoğlu’nu devre arasında bırakmaya yanaşmıyor.

YAZA KALACAK

Eğer ocak ayı içerisinde de pozitif bir gelişme yaşanmazsa, Galatasaray Yönetimi Hakan Çalhanoğlu transferini yaza bırakacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak mukavelesinin bitimine 1 yıl kala Inter’in daha fazla direniş göstermeyeceği ve artık anlaşma yoluna gideceği tahmin ediliyor.

OKAN BURUK İÇİN ÖNEMLİ

Orta sahasını daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kritik bir öneme sahip.

