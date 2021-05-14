Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu transferinde işler karıştı! Juventus'un teklifi, Cristiano Ronaldo ve Pirlo...

Milan'da son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve dev kulüplerle ismi anılan Hakan Çalhanoğlu için yarış kızıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi sona erecek olması sebebiyle pusuda bekleyen kulüplerden biri olan Juventus, ilk resmi adımını attı.

HAKAN'IN İSTEDİĞİ MAAŞI ÖNERDİ

İtalya basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Juventus, milli oyuncuya yıllık 5 milyon euroluk maaş önerdi. Aylardır süren görüşmelerde Milan 4 milyon euro konusunda ısrarlı tutumunu sürdürmüş ve yeni kontrat konusunda sonuç alınamamıştı.

RONALDO'NUN AYRILIĞI VE BÜTÇE RAHATLIĞI

Juventus'ta yaklaşık 30 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'nun, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ve bu sebeple Torino ekibinin, yeni transferlerle yapılacak kontrat görüşmelerinde elinin güçlendiği kaydedildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DÜŞÜNDÜREN İKİ İHTİMAL

Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus'un teklifine sıcak baktığı ancak bazı şüphelerinin de olduğu aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen ve bu sezon ilk 4'te yer alıp almayacağı belirsiz olan Andrea Pirlo'nun görevden alınma ihtimalinin 27 yaşındaki oyuncuyu düşündürdüğü belirtildi.

Milan'da sırtına 10 numarayı geçiren ve takımın önemli parçalarından biri haline gelen Hakan'ın, kendisini isteyen Pirlo ile çalışmayı hedeflediği vurgulandı.

MILAN TEKLİFİ ARTIRABİLİR

2013-2014 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyen Milan, ligin bitimine iki hafta kala ilk 4 için ciddi bir avantaja sahip. Milano ekibinin, Devler Ligi bileti alması halinde de Hakan'ın istediği 5 milyon euroluk maaşı da karşılayabileceği konuşuluyor.

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon Euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 40 maçta süre alan Hakan, 9 gol atıp 12 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.