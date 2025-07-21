Hakan Çalhanoğlu transferinde gözler Inter'de!

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Fenerbahçe'de bu transfer döneminin en büyük sürprizi olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelişmeler tüm futbol camiasında ilgiyle takip ediliyor.

Tatilini İstanbul’da geçiren milli futbolcunun sarı lacivertli yönetimle prensipte anlaştığı, transferin gerçekleşmesinin İnter’le yapılacak görüşmelere bağlı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, bonservis bedeli konusunda İtalyan kulübüyle anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek. Bu arada gelişmeleri İstanbul’dan takip eden Hakan, kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre yarın İnter’in kampına katılıp katılmayacağına karar verecek.