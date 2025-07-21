×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Çalhanoğlu transferinde gözler Inter'de!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Fenerbahçe
Hakan Çalhanoğlu transferinde gözler Interde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 07:00

Fenerbahçe ile İtalyan kulübü Inter arasında bonservis pazarlığı devam ediyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de bu transfer döneminin en büyük sürprizi olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelişmeler tüm futbol camiasında ilgiyle takip ediliyor.

Tatilini İstanbul’da geçiren milli futbolcunun sarı lacivertli yönetimle prensipte anlaştığı, transferin gerçekleşmesinin İnter’le yapılacak görüşmelere bağlı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, bonservis bedeli konusunda İtalyan kulübüyle anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek. Bu arada gelişmeleri İstanbul’dan takip eden Hakan, kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre yarın İnter’in kampına katılıp katılmayacağına karar verecek.

Gözden KaçmasınYüksel Yıldırımdan Okan Kocuk açıklaması EtkilenebilirYüksel Yıldırım'dan Okan Kocuk açıklaması! 'Etkilenebilir'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!