Hakan Çalhanoğlu transfere yeşil ışık yaktı! Rekor bonservisle dünya devine gidiyor...

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve Inter'in yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İtalya'da iyi bir performans sergileyen Hakan için Alman devi Bayern Münih'in harekete geçtiği iddia edildi.

BAYERN MUNIH TEKLİF HAZIRLIĞINDA

CaughtOffside'a konuşan Fabrizio Romano, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu için Inter'e transfer teklifi yapabileceğini belirtildi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de tecrübeli orta sahanın peşinden koşan Bayern Münih, Inter'in transfere izin vermemesi nedeniyle milli yıldızı kadrosuna katamadığı vurgulandı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Ayrıca haberde Hakan Çalhanoğlu'nun da yakın çevresine Bayern Münih'ten gelecek olan teklifi değerlendirmek istediğini söylediği ifade edildi.

Haberin Devamı

REKOR BONSERVİS

Bavyera ekibinin Hakan için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, İtalyan devi ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun transferi için daha yüksek rakamlara çıkmaya da hazır olduğu aktarıldı.

Transferin 45 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu olarak rekor kıracak.

Bu sezon Inter formasını 11 maçta sırtına geçiren milli yıldızımız, karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

19'DA 19 YAPMIŞTI

Duran toplardaki etkinliğiyle bilinen Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Arsenal karşısında attığı penaltı golüyle takımının maçı 1-0 kazanmasına sebep olmuştu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla kullandığı tüm penaltıları gole çevirerek 19'da 19 yaptı ve iyi bir başarıya imzasını attı.