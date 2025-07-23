Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen duyurdu!

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Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya dönen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fcinter1908'den Daniele Mari'ye açıklamalarda bulundu.

"HEP BURADA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

İsmi uzun bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Hakan Çalhanoğlu, transfer söylentilerinin her zaman olduğunu ancak bu yıl biraz daha fazla çıktığını belirterek, "Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Mutluyum, hedefim burada kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

"LAUTARO İLE KONUŞTUM, PROFESYONELİZ, HER ŞEY ÇÖZÜLDÜ"

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Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, kendisi için "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım kaptanı Lautaro Martinez'le görüştüğünü belirterek, "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde birbirimize sarılırız ve biter. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." şeklinde konuştu.