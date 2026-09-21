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Hakan Çalhanoğlu sürprizi! Ezeli rakibin listesinde

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#Hakan Çalhanoğlu#Transfer#Inter
Hakan Çalhanoğlu sürprizi Ezeli rakibin listesinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 12:18

A Milli Futbol Takımı’mızın ve Inter’in kaptanı Hakan Çalhanoğlu için İtalya’dan önemli bir transfer haberine yer verildi.

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Juventus, orta sahaya deneyimli ve üst düzey bir oyun kurucu kazandırmak için Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. İtalyan devinin, milli futbolcunun durumunu öğrenmek amacıyla ilk teması kurduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu sürprizi Ezeli rakibin listesinde

Transfer piyasasında ocak ayına yönelik iddialar gündeme gelirken, gelecek yaz için de çalışmalar başladı. Orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Juventus’un listesindeki isimlerden birinin Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü.

Tuttojuve.com’un haberine göre Torino ekibi, 32 yaşındaki milli futbolcu için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu sürprizi Ezeli rakibin listesinde

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Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Hakan Çalhanoğlu’nun öncelikle kulübüyle yeni kontrat görüşmesi yapacağı kaydedildi. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde Juventus’un transfer için devreye girebileceği ifade edildi.

 

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#Hakan Çalhanoğlu#Transfer#Inter

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