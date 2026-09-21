Hakan Çalhanoğlu sürprizi! Ezeli rakibin listesinde

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Juventus, orta sahaya deneyimli ve üst düzey bir oyun kurucu kazandırmak için Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. İtalyan devinin, milli futbolcunun durumunu öğrenmek amacıyla ilk teması kurduğu belirtildi.

Transfer piyasasında ocak ayına yönelik iddialar gündeme gelirken, gelecek yaz için de çalışmalar başladı. Orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Juventus’un listesindeki isimlerden birinin Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü.

Tuttojuve.com’un haberine göre Torino ekibi, 32 yaşındaki milli futbolcu için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

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Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Hakan Çalhanoğlu’nun öncelikle kulübüyle yeni kontrat görüşmesi yapacağı kaydedildi. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde Juventus’un transfer için devreye girebileceği ifade edildi.