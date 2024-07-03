Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında yapılan konuşmayı anlattı

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Leipzig Stadyumu’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile mücadele edecek.

Avusturya karşısında sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“TARAFTARLARIMIZI SOKAKTA GÖRMEK BİZİ DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR”

Çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Hakan Çalhanoğlu, “Takımı tebrik ediyorum. Bizim havamız, maça hazırlanmamız, her zaman yüzde 100 çalışıyoruz. Bunu da sahada gösterdik, yansıttık. Çok mutluyuz. Eminim ülkemiz de mutludur. İnsanlarımızı, taraftarlarımızı sokakta görmek bizi daha çok mutlu ediyor. İnşallah böyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“BERLİN’DE DE EV SAHİBİ OLACAĞIZ”

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Hakan, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Hollanda karşılaşmasında Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere de değinerek, “Çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Her statta olduğu gibi Berlin’de de ev sahibi olacağız. Ondan hiç şüphem yok. O maça dört günümüz var. İyi hazırlanacağız. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Maçın içerisinde olan gayreti sahaya yansıttık. Bu istek ve arzuyla istediğimiz gibi oynarsak sonuçları da alırız” şeklinde konuştu.



“RÖVANŞIMIZI ALDIK”

Avusturya’ya karşı mart ayında oynanan hazırlık maçında alınan 6-1’lik yenilginin rövanşını aldıklarından bahseden milli oyuncu, “Bütün oyuncuları duydunuz, herkesin içinde hala yara vardı. Onu da bugün sahada gösterdik. Rövanşımızı aldık. Emindik de alacağımızdan çünkü herkes çok istekliydi. Bu maçı kazanmak istedik. Bunu başardığımız için de ayrı mutluyum” diye konuştu.



“2008 RUHU ORTAYA ÇIKSIN DİYE BİR MOTİVASYON KONUŞMASI YAPTIM”

Hakan Çalhanoğlu, maça çıkmadan önce takıma yaptığı motivasyon konuşmasının sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:

“Ben genelde sahaya çıkmadan önce konuşurum. Orada her zaman toplanırız. Onları motive etmeye çalıştım. Burada tabii ki taktik veya teknikten ziyade daha çok 2008 ruhu ortaya çıksın diye bir motivasyon konuşması yaptım. O da aramızda kalsın.”