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GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma
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Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:33,Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

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Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma
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İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun damgasını vurduğu maçta Milan, Parma'yı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcunun attığı gol görülmeye değerdi...

Serie A'da Milan, sahasında Parma'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun damgasını vurduğu maçı Milan 3-1 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol ve 2 asist ile oynarken karşılaşmanın yıldızı oldu.

26 yaşındaki futbolcunun attığı gol ise büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından çok sert bir vuruş ile köşeyi bulan Hakan, takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 53'e çıkartırken Parma 40 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan 3-1 Parma

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