Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde gölgede kaldı

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İlkay Gündoğan’ın sevindiği, Hakan Çalhanoğlu’nun üzüldüğü Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmesine rağmen Inter’in sergilediği performans İtalyan basınından tam not aldı. Çizme medyası Inter’in ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun performansı şu başlıklarla okuyucularına duyurdu:

AZ BOŞLUK BULABiLDi

· Corriere dello Sport: “Böyle değil. Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor. Hakan Çalhanoğlu’nun harika tekniğini göstermek için az zamanı vardı, az boşluk bulabildi. Orta sahada biraz gölgede kaldı.”

· La Gazzetta dello Sport: “Şampiyonun gözyaşları. Mavi siyahlılar yenilse de rakibine karşı denk bir mücadele sergiledi. Hakan Çalhanoğlu’nun evinde final oynamanın gerginliğini yaşadı ve kendisi için acı verici bir final mücadelesi oldu.”

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INTER BAŞI DiK AYRILDI

· Tuttosport: “Inter’in rüyası kesintiye uğradı. Hakan Çalhanoğlu nedeniyle Türk futbolseverler de İtalyan ekibini destekledi. İstanbul’da geceye hakim rengin mavi siyah.”

· La Stampa: “Inter, Manchester City’ye yenilmesine rağmen İstanbul’dan başı dik şekilde ayrıldı.”