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Hakan Çalhanoğlu sahne aldı, İnter zirve yarışında hata yapmadı!

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Serie A
Hakan Çalhanoğlu sahne aldı, İnter zirve yarışında hata yapmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 00:44

İnter, Serie A'nın 26. haftasında sahasında konuk ettiği Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

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 Inter ile Genoa, Serie A'nın 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka İnter'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Lautaro Martinez kaydetti.

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Asllani'nin yerine 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından İnter, puanını 57 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Genoa ise 26. basamakta 30 puanda kaldı.

Serie A'nın 27. haftasında İnter, zirve yarışındaki rakibi Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Genoa ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Serie A

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