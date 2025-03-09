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Hakan Çalhanoğlu sahne aldı, Inter 2-0'dan döndü!

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#İtalya Serie A#Inter#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu sahne aldı, Inter 2-0dan döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 00:40

İtalya Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Inter, konuk ettiği Monza'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

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Lider Inter, İtalya Serie A'nın 28. haftasında taraftarının önünde Monza'yı ağırladı. 

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmasını bildi. 

Müsabakanın 32. dakikasında Monza önce Birindelli ile 1-0 öne geçti, sonra 44. dakikada Balde ile farkı 2'ye çıkarttı. Inter ise ilk yarı biterken 45+1. dakikada Marko Arnautovic ile soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. İkinci yarıda ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 64. dakikada Inter adına skoru 2-2'ye getirdi. 77. dakikada da Kyriakopoulos'un kendi kalesine gönderdiği top sonrası 3 puanın sahibi Inter oldu. 

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Öte yandan mücadelede Inter'in 2. golünün kaydeden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Inter, puanını 61 yaptı. Monza ise 14 puan ile ligin son sırasında kaldı.

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Serie A'nın 29. haftasında Inter, deplasmanda Atalanta'nın konuğu olacak. Monza ise sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek. 

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#İtalya Serie A#Inter#Hakan Çalhanoğlu

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