Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Milan'ın Bologna karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MILAN

- Juventus maçındaki muhteşem geri dönüş sonrası Parma maçında da bir benzerini izledik ve 1-0'dan 3-1'e gelen maçta milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ön plandaydı.

- Çalhanoğlu, forma giydiği son 7 maçta 7 gole katkı (3 gol - 4 asist) verdi ve takımının en önemli hücum silahı haline geldi.

- Pandemi arasından döndükten sonraki 8 maçta hiç yenilmeyen, 18 puan toplayan Milan, ligin 5. sırasına kadar tırmandı ve orada kalmak için formlarını devam ettirmek zorundalar...

BOLOGNA

- Son 5 maçta 1 kez kazanabilen Bologna, o galibiyeti de Inter deplasmanında yani bu statta elde etmişti.

- Tecrübeli golcü Rodrigo Palacio gol atamasa da Musa Barrow'un yanında oynadığında onu yukarı çekmeyi başardı. Barrow son 6 maçın 5'inde tabela yaptı!

- Orta sahadan Jerdy Schouten sakat. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gary Medel yokluğunu hissettirmez.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan'ın ligdeki son 5 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Bologna ligde oynadığı son 6 deplasman maçının 5'inde en az 2'şer gol atmayı başardı.

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ü karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Milan kazanır" oldu!

%42'lik kesim pandemi arasından sonra iç sahada puan kaybetmeyen kırmızı-siyahlılara güveniyor...

%18'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

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Bologna'nın tecrübeli forveti Rodrigo Palacio'dan SPAL'a harika bir gol! İzleyelim...