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Hakan Çalhanoğlu oynadı, İnter fırsat haftasında kazandı!

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#Serie A#Hakan Çalhanoğlu#İnter
Hakan Çalhanoğlu oynadı, İnter fırsat haftasında kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 01:12

İtalya Serie A'nın 24. haftasında İnter, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Lider Napoli'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan İnter, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun 45 dakika forma giydiği karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti.

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İnter, Serie A'nın 24. haftasında taraftarı önünde Fiorentina'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabaka İnter'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İnter'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Marin Pongracic (KK) ve 52. dakikada Marko Arnautovic attı.

Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada penaltıdan Roland Mandragora kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu oynadı, İnter fırsat haftasında kazandı
Öte yandan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 45 dakika forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında yerini Zielinski'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından İnter, puanını 54'e yükseltti ve lider Napoli'nin 2 puan kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirdi. Fiorentina ise haftayı 6. sırada 42 puanla tamamladı.

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İtalya Serie A'nın 25. haftasında İnter, dev maçta Juventus'un konuğu olacak. Fiorentina ise sahasında Camo'yu ağırlayacak.

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#Serie A#Hakan Çalhanoğlu#İnter

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