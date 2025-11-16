×
Hakan Çalhanoğlu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim dahil edildi

A Milli Futbol Takımı'mızın İspanya ile oynayacağı maç öncesi sakatlık haberi geldi. Buna göre Hakan Çalhanoğlu, kadrodan çıkarıldı. Isak Vural kadroya dahil edildi.

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Milli Takım'ımızın İspanya ile oynayacağı maç öncesi, ay yıldızlılarda değişiklik yaşandı.

Konuya ilişkin TFF'de yer alan açıklama şu şekilde oldu:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

