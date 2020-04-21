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GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşmesini uzatıyor
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşmesini uzatıyor

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Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşmesini uzatıyor
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Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi.

İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı.

2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.

 

Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşmesini uzatıyor

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