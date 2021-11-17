Hakan Çalhanoğlu, Kuntz ile konuşmasını anlattı

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Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Kampta hocamız iyi hazırladı. Zor maç olacağını biliyorduk burada. Cebelitarık maçını farklı kazandığımız için mutluyduk. Bir ağırlık vardı üstümüzde attık. Direkt gitmeyi isterdik ama önümüzde play-off var. Bundan ötürü de mutluyuz.

Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri.

Play-offlarda zor maçlar olacak. Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hocamızla iyi analiz edip kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz Dünya Kupası..."