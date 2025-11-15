Hakan Çalhanoğlu: 'Kabul etmek gerekiyor, olmadı!'

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da oynanan maçta 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız'da Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: 1. TORBAYI BAŞARDIK

"Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız.

Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık."

Haberin Devamı

KENAN YILDIZ: DÜNYANIN EN İYİ MİLLİ TAKIMI İSPANYA

"Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik.

Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim.

İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız."

UĞURCAN ÇAKIR: GÜRCİSTAN PUAN ALABİLİR DİYE BEKLİYORDUK...

"ilk yarı 30 dakika fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. 45'e kadar biraz düştük. İçeri girince İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendik. Biraz daha stabil oynayıp 2-0 kazanmak istedik. 90 dakika kontrol bizdeydi ama Bulgaristan iyi mücadele etti, 1 topları direkten döndü. Çok şükür...

Bulgaristan bence iyi mücadele etti. Ümitlerimiz vardı. Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk. İlk yarı 3-0 önde olunca onlar, ümitlerimiz suya düştü.

Bu galibiyeti hak ettik. Ülkemize armağan olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güzel ülkemizin başı sağ olsun."

FERDİ KADIOĞLU: İSPANYA MAĞLUBİYETİ AĞIR OLMUŞTU

"İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar.

Haberin Devamı

Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz."