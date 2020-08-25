MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi
GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 20:50 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi
Abone Olgoogle-news

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, temmuz ayının futbolcusu seçildi.

Milan kulübü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakan Çalhanoğlu'nun temmuz ayında gösterdiği performansla Futbolcular Birliği tarafından her ay verilen "Ayın futbolcusu ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi.

Milli oyuncu, ödülünü yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan takımının ilk antrenmanı öncesinde aldı. Çalhanoğlu'nun ödülünü alırken Milan’ın eski efsane kaptanlarından idari direktör Paolo Maldini ile şakalaştığı görüldü.

Hakan Çalhanoğlu, 2019-2020 sezonunda toplamda 11 gollük performans gösterirken, 5 golü sadece temmuz ayında oynanan maçlarda kaydetmişti.

Çalhanoğlu, bu performansıyla Milan'da en golcü sezonunu geçirirken, takımı Milan'ın da özellikle pandemi nedeniyle verilen ardından ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç yenilgi almamasında büyük rol oynamıştı.

Hakan Çalhanoğlu, İtalyada temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle