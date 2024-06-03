Hakan Çalhanoğlu: İtalya maçı bizim için güzel test olacak

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A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.00’de Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında konuştu. İtalya maçının iyi bir test olacağını söyleyen Çalhanoğlu, "İtalya’da olduğum için mutluyum. Yarın takım arkadaşlarımı göreceğim. İtalya’nın benim için yeri ayrı. Burada yaladığım için insanları bildiğim için. Yarın bizim için güzel test olacak. İtalya iyi bir ekip, iyi oyunculara sahip. Çok yoğun çalışıyoruz. İşimize çok odaklandık. Ağır idmanlar da oluyor ara sıra. Daha çok taktiksel anlamda çalışıyoruz. İnşallah yeneriz" diye konuştu.



"Turnuvaya iyi başarsak yolumuzun uzun olacağını diye düşünüyorum"

Milli takımda çok farklı teknik direktörler çalıştığının sorulması üzerine Kaptan Çalhanğlu, "Her hocanın düşüncesi farklı oluyor. Çoğu Türk hoca ile de çalıştım, hepsi benin için çok değerli ve saygı duyduğum kişiler. Son turnuvada organizasyon bence genel anlamda güzel değildi. Ülke geziyorduk. Şimdi sadece Almanya’da olacak, daha iyi. Hoca da işine odaklanmış. İyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sizi de pek aramıza almıyor. Bu demekki turnuvaya odaklamamış. Takımda öyle. Nu kadar az kişi olursa daha iyi oluyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İşimize odaklanmak istiyoruz. Bu turnuva benim için çok önemli. Almaya da olduğu için güzel oldu. Evdeymişiz gibi hissedeceğiz. Bizim için taraftarlarımız çok kıymetli. Gürcistan güçlü ve fiziksel bir rakip. İyi de oyuncular sahipler. "Turnuvaya iyi başarsak yolumuzun uzun olacağını diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.