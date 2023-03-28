Hakan Çalhanoğlu Inter ile nikah tazeliyor!

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İtalya'nın en üst düzey ligi olan Serie A'nın dev kulübü Inter formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşmesinin 2027'nin haziran ayına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Gereken evrak ve belgelerin tamamlanmasının ardından Milano ekibi tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyuracak.

Hakan Çalhanoğlu İNTER İLE 3 KUPA KAZANDI

Inter ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan deneyimli isim, 2021/2022 sezonundan beri mavi siyahlı ekibin formasını giyiyor. Bu süreçte 82 kez Inter forması giyen milli oyuncu, takımına 11 gol ,19 asistlik katkı verdi.

Daha önce Serie A'da Inter'in ezeli rakibi Milan'ın formasını da giyen milli futbolcu, İtalya kariyerindeki kupalarını Inter ile kazandı

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Hakan'ın İnter Forması Giyerken Kazandığı Kupalar:

İtalya Süper Kupası (2021/2022 sezonu)

İtalya Kupası (2021/2022 sezonu)

İtalya Süper Kupası (2022/2023 sezonu)

Not: İtalya Süper Kupası, o sezonun Serie A şampiyonu ile İtalya Kupası kazananının yaptığı maçın sonucunda sahibini buluyor.