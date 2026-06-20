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Hakan Çalhanoğlu: 'İnsan kabullenemiyor!'

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#A Milli Futbol Takımı#2026 FIFA Dünya Kupası#Paraguay
Hakan Çalhanoğlu: İnsan kabullenemiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 08:50

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Mücadele sonrası Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Mücadele sonrası Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu:

"TAKIM ADINA HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

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"Herkes üzgün. Buralara kadar biz getirdik 24 yıl sonra. 2 maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Olmadı, top direkten döndü. Adamlar 1 kere geldi, 1 şutla maçı kazandılar.

Ben şunu söylemek istiyorum: Takım adına halkımızdan özür diliyoruz. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Belki benim için son Dünya Kupası olabilir.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Genç oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor. Onları üzülürken gördüm. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Denedik, olmadı. Olmuyor. Sizler de gördünüz. Yine Avrupa şampiyonası olacak, Dünya Kupası olacak. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor.

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Nerelerden nereye geldik. Turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil, insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi, 1 şutla kaybettik."

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#A Milli Futbol Takımı#2026 FIFA Dünya Kupası#Paraguay

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