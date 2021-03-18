Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı? Milan'ın Manchester United karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MILAN

- Bir ara Serie A'nın bu sezon en önemli şampiyon adayları arasında gösterilen Milan, üst üste gelen sakatlıklar ve puan kayıpları sonrası Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.

- Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli ve Ismael Bennacer son antrenmanda takımla birlikteydi, 1-1'in rövanşında maç kadrosunda olacaklar.

- Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise geçtiğimiz pazar günü sakalıktan dönüşündeki ilk maçını oynamış, etkisiz bir görüntü çizmişti ancak TD Stefano Pioli'nin bir kez daha en güvendiği isimlerden biri olarak ilk 11'deki yerini alacak.

- Ante Rebic, Davide Calabria, Rafael Leao ve Mario Mandzukic'in durumları belirsizliğini koruyor. Mandzukic'in maça yetişme ihtimali diğer 3 isme kıyasla oldukça zayıf...

MANCHESTER UNITED

- Premier Lig'deki son 4 maçında kalesibi gole kapatan Manchester United'da David de Gea takıma geri döndü.

- TD Ole Gunnar Solskjaer, bu 4 maçın 3'ünde ilk 11'de başlayan Dean Henderson ile mi devam edecek yoksa İspanyol kaleciye eldivenler geri mi teslim edilecek, bu kararı maç saati öğreneceğiz.

- Anthony Martial, Juan Mata ve Eric Bailly dışında Edinson Cavani de deplasman kafilesinde yer almadı. Uruguaylı golcü son anda maç kadrosundan çıkartıldı.

- İlk maçta forma giyemeyen Paul Pogba, Marcus Rashford ve Donny van de Beek ise hazır duruma geldi. Solskajer'in elinde alternatifi bol bir kadro olacak.

- Ufak bir parantez Scott McTominay'e açalım... İskoç oyuncu sakat oyuncuların açıklarını orta alanda elinden geldiğince kapattı, şubat ayının başında kusursuza yakın oynadı ve Solskjaer'in sisteminde çok değerli bir rol üstlendi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan iç sahada oynadığı son 7 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Manchester United deplasmanda oynadığı son 12 resmi maçı kaybetmedi! (6 galibiyet - 6 beraberlik)

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın en önemli hücum silahlarından biri...