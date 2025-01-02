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Hakan Çalhanoğlu ile Inter, Atalanta karşısında Süper Kupa Finali için sahada! Şampiyon Oran Misli'de...

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#Misli#Inter#Atalanta
Hakan Çalhanoğlu ile Inter, Atalanta karşısında Süper Kupa Finali için sahada Şampiyon Oran Mislide...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:45

İtalya Süper Kupa Yarı Finali'nde Inter ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Dev maçta yüksek oranlar Şampiyon Oran farkıyla yine Misli'de olacak.

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Inter ile Atalanta, İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında kozlarını paylaşacak.

Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanacak olan müsabakayı hakem Daniele Chiffi yönetecek. Dev maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakada galip gelen taraf, adını finale yazdıracak. 90 dakikanın beraberlikle sonuçlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazananı penaltılar belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; De Ketelaere.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Inter ile Atalanta arasında oynanan 6 resmi maçı Inter kazanmayı başardı.

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Atalanta son 14 resmi maçta 12 galibiyet aldı.

Inter son 10 resmi maçta sadece 3 gol yedi.

Atalanta’nın oynadığı son 6 resmi maçın 5’inde karşılıklı goller oldu.

Inter’in oynadığı son 13 resmi maçın 11’inde karşılıklı goller olmadı.

Atalanta ile Inter arasında oynanan son 6 resmi maçın 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Inter galibiyetine 1.79, beraberliğe 3.18, Atalanta zaferine ise 3.41 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %30’u Inter’i galibiyete yakın görüyor.

Hakan Çalhanoğlu ile Inter, Atalanta karşısında Süper Kupa Finali için sahada Şampiyon Oran Mislide...

ÇALHANOĞLU İLK 11'DE

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Atalanta karşısında ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

ATALANTA LİGDE LİDER

Serie A'da geride kalan 18 haftada 13 galibiyet alan Atalanta, 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri bu sezon 2 maçta berabere kalırken, 3 müsabakada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

INTER MAÇ EKSİĞİYLE 3. SIRADA

Simone Inzaghi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Inter, Serie A'nın gizli lideri konumunda. 1 maçı eksik olan Milano ekibi, 17 müsabakada 12 galibiyet - 4 beraberlik - 1 yenilgi alarak 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

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#Misli#Inter#Atalanta

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