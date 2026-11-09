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Hakan Çalhanoğlu: 'Herkes sakin olsun!'

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Futbol
Hakan Çalhanoğlu: Herkes sakin olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 15:21

Inter'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili konuştu.

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Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Como'yu 2-0 mağlup etti. Inter'in gollerini Pio Esposito ve Marcus Thuram kaydetti.

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Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Como karşılaşmasına ilk 11'de başlarken 80 dakika sahada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından DAZN'a açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: Herkes sakin olsun

"Bugün ve Feyenoord maçında, Milan karşılaşmasına kıyasla çok daha iyi oynadık. Analizimizi yaptık. Açlığımızı ve mücadele ruhumuzu korumalıyız. Tüm ikili mücadeleleri kazandık."

Sezonu nasıl geçirdiği sorulan milli futbolcu, şöyle yanıt verdi:

"Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. 5 yıldır buradayım ve birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin. Neler olacağını göreceğiz. Olayı fazla büyütmeye gerek yok, herkes sakin olsun."

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Futbol

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