Hakan Çalhanoğlu hem sevindirdi hem üzdü! Zoru başardı ancak penaltıyı kaçırdı

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İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter, lider Napoli ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada ekipler sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Inter'in golü 43. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun harika şutuyla geldi. Lider Napoli'nin golü ise 23. dakikada Scott McTominay'den geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada kullandığı penaltı atışında direği geçemedi ve Inter kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşunu kaçırdı. Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla kullandığı 20 penaltının 19'unu gole çevirdi.

Inter, bu beraberlikle 25 puanla 4. sırada yer aldı. Napoli ise 26 puanla liderliğini sürdürdü.

Inter, Serie A'nın 13. haftasında Verona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Napoli ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.