Hakan Çalhanoğlu hayalini açıkladı! Galatasaray, transfer ve Arda Güler...

Haberin Devamı

Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezon, milli takım, kariyeri, hedefleri, Türk futboluyla ilgili görüşlerini aktarırken; Zlatan Ibrahimovic, Fatih Terim, Inzaghi, Uğurcan Çakır, Stefan Kuntz, Rıdvan Yılmaz ve Arda Güler’le ilgili de konuştu.

“Çok yoğun bir sezondu”

“Bu sezon gerçekten çok yoğun bir sezondu. Hiç durmadan oynadık. Şampiyonlar Ligi olsun, lig olsun, milli takım olsun. Bir de ligin sonunda da bir kampa gittik ve 4’te 4 yapıp iyi bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyum. Tatil için iki haftam daha var. Yarın Antalya’ya geçip orada Merih (Demiral) kardeşimle tatil yapacağız. İzmir’de oynadığımız milli maçın ardından kimse buradan ayrılmak istemedi. Dorukhan, Uğurcan, Cengiz, Çağlar çok sevdiğim kardeşlerim, onlarla her gün burada vakit geçiriyoruz.”

Haberin Devamı

“Kuntz hoca farklı şeyler deniyor”

“Bu kamp Kuntz Hoca’nın bizimle ilk kampı sayılır. Çok ilgileniyor bizimle. Farklı şeyler deniyoruz, yoga gibi. Bize yaklaşımı çok iyi. Yorucu bir sezonun ardından kampta dişimizi çok iyi sıktık. Rakiplerimiz belki güçlü değildi. Ama yensen de mutlu edemiyorsun yenmesen de. İşimizi çok ciddiye aldık bu kamp. Ne olursa olsun çok gol atmaya çalıştık ve gol yemedik. Belki rakipler çok güçlü değil ama orada gerçekten işine odaklandığında bunu yapmak da önemlidir.”

“Burak ağabeyle vedalaşırken gözyaşları aktı”

“Portekiz’de bir vedalaşmamız oldu Burak Abi’yle, tabii ki gözyaşları da aktı. Sonuçta Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi forveti, bunu açık ve net söyleyebiliriz. Çok emeği var üzerimizde. O bizim tek abimizdi. Bize çok sahip çıktı, iyi ve kötü zamanda hep yanımızda oldu. Say say bitmez, emeği çok. İnşallah yeni gittiği yerde başarılı olur, ileride iyi bir hoca olur, öyle olacağını da düşünüyorum.”

“Penaltıyı ben de kaçırabilirdim”

“Burak Abi o güne kadar penaltı kaçırmamıştı, 17’de 17 yapmıştı. İlk penaltıcımız da oydu. Letonya karşısında o golü atmasaydı orada olmayabilirdik. Bunu kimse söylemiyor. Penaltı kolay bir iş değil. Şansın %50-50. Hakan vursaydı diyorlar ama ben de kaçırabilirdim. Kimse ne olacağını bilemez. Takımın en iyi penaltıcısı Burak Abi’ydi.”

Haberin Devamı

“Herkes bana gurbetçi gözüyle bakıyordu”

“Milli Takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Eskiden herkes bana gurbetçi gözüyle bakıyordu. Ben ama kendimi hiç öyle hissetmedim. Ben her zaman Türk’tüm. O yüzden hiç düşünmeden Türk Milli Takımı’nı seçtim. Çünkü ben kendi ülkemin milli takımı için oynamak istiyorum.”

“Eleştirilerin hepsine hazırlıklıyım”

“Zaman zaman ağır eleştirildiğimi düşünüyorum ama her şeyi içimde yaşıyorum. Sonuçta büyük bir sorumluluk var üzerimde. Ama beni iyi tanıyan, içimi bilen herkes neler yaşadığımı bilir. O yüzden dışarıdan gelen eleştirilerin hepsine hazırlıklıyım. Normal bunlar, zaten ben buraya kadar kolay gelmedim. Hep eleştirilerle geldim. Ama konumum belli, nerede oynadığım belli. O yüzden hiç kulak asmamaya çalışıyorum. Biraz içime atıyorum, duygusal biriyim ama göstermem. Sadece eşimle paylaşıyorum. En yakın takım arkadaşlarıma bile göstermemeye çalışıyorum.”

Haberin Devamı

“Milan’dan Inter’e gitmek zor bir adımdı”

“Milan’dan Inter’e gitmek çok zor bir adımdı; kolay değil. Aynı şehir, farklı renkler. Takıma adapte olmak da kolay değildi. Ama çok çalıştım, işime çok odaklandım. Şampiyon takıma gittiğimin farkındaydım. Bu da benim şansım; gittiğim takım şampiyon olamadı, eski takımım şampiyon oldu. İnsanlar benim suçummuş gibi dile getirdiler bunu. O da benim şansım, benim kısmetim. Bu sene hedefimiz yine şampiyonluk. İyi transferler de geliyor. Bu sene asist ve gol sayımla takıma iyi katkı sağladığımı düşünüyorum. Takımımız çok iyi, çok mutlu hissediyorum Inter’de. Taraftarın desteği de bana çok katkı sağlıyor. Milan’da 4 yıl oynadım, ısınmada bir kere tribüne çağrılmadım. Inter’de ilk yılımda her ısınmada ismimi çağırıyorlar. Inter, Milan’dan çok daha güçlü bir takım. Milan’a karşı bir maç kaybettik; 75’te Perisic, Barella ve ben oyundan çıktık. Biz oyundan çıkınca maç bir anda değişti. 1-0 öndeydik, 2-1 yenildik. O maçta mağlubiyete hocanın da katkısı oldu. Kendisine de söyledim. Ondan sonraki kupa maçında onları 3-0 yendik. O kadar hırslıydı ki takım.”

Haberin Devamı

“Zlatan ilgi çekmeyi seviyor”

“Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. Ama taraftarın ilgisini çekmek için her şeyi yapıyor. Benim hiç umrumda değil, hiç takmıyorum böyle şeyleri. Milan’da oynarken beni sürekli arayan, yemeğe çıkmak isteyen, birlikte motorsiklet kullanan kişinin bunu yapması doğru değil. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap vermem, en iyisi cevap vermemektir.”

“Inzaghi beni çok istemişti”

“Hoca futboldan anlayan, çok iyi çok yana yakın birisi. Onun da işi çok zor ama üstesinden geldiğini düşünüyorum. Çok istemişti beni, Inter’e transfer olmamda onun ısrarı da etkili olmuştu.”

Haberin Devamı

“İtalya’da başka bir oyuncuya dönüştüm”

“Nadal teniste nasıl aynı vuruşu çalışıyorsa ben de aynı şekilde frikik çalışıyorum. Çalışmadan, idman yapmadan bunlar olmaz. Tabii ki yeteneğin olabilir ama çalışman gerekiyor. Ama artık eskisi gibi frikike odaklanmıyorum. Çünkü İtalya’da taktik ve defansif anlamda çok geliştirdim kendimi. Daha çok çalışmayı seven, koşmayı, mücadele etmeyi seven; farklı özellikleri olan bir oyuncuya dönüştüm.”

“35-40 euro benim için az”

“Bana göre Milli Takımımızdaki oyuncularımız için 35-40 milyon euro bizim için az. Diğerleri neden hep 55-60 euro oluyor? Bizim gösterdiğimiz performans neden böyle değerlendirilmiyor? Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Uğurcan Çakır daha fazlalarını hak ediyorlar. Bizim değerimizi hep düşük tutmaya çalışıyorlar. O yüzden bu konuda hassasım.”

“Türkiye’nin en yeteneklisi Arda Güler”

“Arda ve babasıyla iki kere telefonda görüştüm. Kendisi gösterdiği performanstan dolayı tebrik ettim. Çünkü bana göre şu anda Türkiye’deki en yetenekli futbolcu o. İlk defa görüyorum onun gibisini. Tahir Hoca beni arayıp Arda’yla görüşür müsün onda seni görüyorum dedi. Ben de Arda’yı aradım, düşüncelerimi söyledim. Kesinlikle Avrupa’ya gelmesi gerektiğini söyledim. Biraz önce söylediğim gibi Türk oyuncuların ve özellikle Türkiye’de forma giyen oyuncuların değeri yukarıya çıkmıyor. Değerini arttırması için Avrupa’ya gelmesi lazım. Ve yeteneği Avrupa’ya yakışıyor. Eminim bizim için bir marka olacak. Uğurcan, Kerem ve Halil Dervişoğlu için de aynı şeyi düşünüyorum. Uğurcan için Avrupa’ya gelmesinin tam zamanı olduğunu düşünüyorum.”

“Rıdvan’ın Almanya’da çok başarılı olacağını düşünüyorum”

“Rıdvan’la transferi hakkında konuştuk. Frankfurt’un yanında Torino’dan da bir teklif olduğunu söyledi. Hemen git dedim Torino’ya. Çünkü ben bize yakın hem de Torino iyi bir takım. Ama Rıdvan, Frankfurt’u tercih etti. Gelişimi için Almanya Ligi gelişime açık, gençlere çok imkan veriyorlar. Orada Rıdvan’ın çok başarılı olacağına inanıyorum.”

“Şampiyonlar Ligi’nde Trabzonspor veya Fenerbahçe’yle eşleşmek isterim”

“Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi’nde göremeyince insan üzülüyor. Keşke Trabzonspor veya Fenerbahçe ile eşleşsek, mutlu olurum. Oyuncularımızın değerini arttırmak için Şampiyonlar Ligi’nde düzenli katılmamız gerekiyor.”

“Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek Kişi Fatih Hoca’dır”

“Geçen sene Galatasaray’ın elinde iyi bir koz vardı. Bonservisim elimdeydi; başkanlık değişimi yüzünden alamadılar. Bu sene olmaz, seneye de olmaz. Ama eğer Fatih Terim beni arayıp gel deseydi kesinlikle kıramam. Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca’dır. Çünkü onun benim üzerimde emeği çoktur. Milli takıma çağıran, oynatan, zor zamanda yanımda olan, bana değer veren, futbolun dışında da bana sahip çıkan sevgili hocam. Bodrum’a gittiğimde de yanına uğrayacağım.”

“Çocukluğum Galatasaray’la kupa kazanmanın hayaliyle geçti”

“Çocukluğum Galatasaray’la kupa kazanmanın hayaliyle geçti. İnsan o formayı giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem. Galatasaray taraftarı benim Galatasaraylı olduğumu biliyor. Bunu her zaman dile getirmek istemiyorum. Çünkü sürekli Galatasaray’a transfer haberim çıkıyor ve olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorlar. Evet, geçen sene böyle bir ihtimal vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve gelecek sene kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. Çünkü kontratım bitmiş olacak. Her şeye açık olacağım. Onlar takımı desteklemeye devam etsinler. Ultraslan’da çok arkadaşım var, onlar şimdi sevinirler. Biz Cimbom’luyuz.”