MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor! Pandemiden sonra rekor
GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor! Pandemiden sonra rekor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 23:19,Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor! Pandemiden sonra rekor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria'yı 4-1 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu. Çalhanoğlu, 36. haftadaki Atalanta maçında da fileleri havalandırmıştı.

Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. 58. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi.

Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan puananı 63'e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.

Pandemiden sonra 11 maçta forma giyen Türk yıldız, 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu, 12 yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle